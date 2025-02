Feira e Mostra de São Brás encheu Ferreira do Zêzere e celebrou tradições locais

A 24ª Feira e Mostra de São Brás e a 14ª Mostra da Tigelada, que decorreram a 9 de Fevereiro, voltaram a afirmar-se como um dos eventos mais importantes da região, atraindo milhares de visitantes a Ferreira do Zêzere. Organizado pela junta de freguesia, em colaboração com o município e diversas associações e instituições locais, o evento proporcionou uma verdadeira viagem ao passado, celebrando as tradições, as artes e ofícios, e a gastronomia. Com dezenas de expositores de artesanato e velharias, os visitantes puderam admirar e adquirir peças únicas que contam histórias de outros tempos. O regresso do Rádio de Ferreira do Zêzere e a estreia da Confraria do Ovo foram também momentos marcantes nesta edição, reforçando o compromisso com a preservação e valorização do património cultural da região.

A Tigelada de Ferreira do Zêzere voltou a ser um dos grandes destaques gastronómicos, com a degustação e venda de centenas de unidades ao longo do dia.