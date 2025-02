Mostra de vinhos ‘Tejo a Copo’ volta a ter edições em Santarém e Tomar

A sétima mostra de vinhos, Tejo a Copo, volta a ter, este ano, duas edições em duas localidades diferentes. Em Santarém, dia 8 de Março e, em Tomar, a 11 de Outubro ambas com abertura ao público entre as 15h00 às 20h30. A entrada é livre, mas o acesso à degustação dos vinhos implica a compra do copo do evento, no valor de 7,50€.

Promovida pela Comissão Vitivinícola Regional dos Vinhos do Tejo, a Tejo a Copo tem o apoio dos dois municípios e de entidades como Borrego Leonor & Irmão S.A, CA Seguros e Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo.

O Tejo a Copo em Santarém, já no dia 8 de Março, sábado, volta a decorrer no Convento de São Francisco. A edição deste ano vai ter 28 presenças, quatro das quais pela primeira vez. Para além da prova livre, feita em exclusivo com copo do evento, há as habituais provas comentadas pelo escanção e embaixador dos Vinhos do Tejo, Rodolfo Tristão.

O Tejo a Copo 2025 mantém a lógica introduzida no ano passado, com horário alargado e a manhã a ser de acesso exclusivo a profissionais do sector. Entre as 11h00 e as 13h00, o Convento de São Francisco vai estar reservado a produtores de vinho da região, a representantes de restaurantes, garrafeiras, lojas de vinhos e media.