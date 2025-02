Tomar à Prova convida a descobrir os melhores petiscos do concelho

A iniciativa Tomar à Prova convida a fazer um périplo por uma parte significativa dos estabelecimentos de cafetaria e restauração do concelho nabantino. O roteiro de tapas e petiscos decorre de 15 de Fevereiro a 2 de Março em 19 espaços de Tomar, um aumento superior a 50% em relação ao ano passado. Por apenas quatro euros, é possível degustar uma tapa ou petisco acompanhada de um copo de vinho tomarense ou de outra bebida típica do concelho (Cerveja Celtas, Segredo do Vigário, Mocito, Licor Templário e Licor Sellium). As seis primeiras pessoas a conseguirem completar o “passaporte” com os carimbos dos 19 estabelecimentos e a apresentarem-no no Posto de Turismo ganham uma garrafa de vinho de um produtor local, sendo que há ainda vouchers para sessões de cinema para todos os outros passaportes completados e ali apresentados.

Ao todo são 41 os estabelecimentos aderentes: 1.º de Maio, 116 Café Restaurante (em Carvalhos de Figueiredo), Adhoc, Biscaia, Café da Piscina Restaurante, Café Santa Iria, Café Snack-Bar Esperança, Café Stop, Cervejaria Casa da Vera, Dropzone Bike Café, Galeão, Mouchão, Nabão, Primorosa, Refúgio, Requinte, Taverna D’Talha, Tertúlia com Sabores by Kebab do Oriente e Tomar Café.