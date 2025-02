Carby apresenta novo Fiat Panda em Vila Franca de Xira

Numa acção no âmbito do Grande Panda Roadshow.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Carby - Concessionário Fiat de Vila Franca de Xira apresenta nos dias 28 de Fevereiro e 1 de Março o novo Fiat Grande Panda. O concessionário na Estrada Polígono dos Álamos, na Castanheira do Ribatejo, desenvolve esta acção no âmbito do Grande Panda Roadshow, que está a atravessar o país de norte a sul. O novo Panda destaca-se pelo design inovador, arrojado e irresistível.