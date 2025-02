Maria Bengala tem as melhores soluções na área da ortopedia e geriatria

Maria Bengala é uma loja de produtos de ortopedia e geriatria, em Marinhais. Foi criada com o objectivo de oferecer soluções que melhorem a qualidade de vida de quem tem dificuldades de locomoção e facilitar o trabalho a quem lhes presta apoio.

Para além dos produtos que comercializa, tem aconselhamento de Ortóteses de membro superior, inferior e tronco; confecção de palmilhas por medida e avaliação podológica.

A proprietária e sócia gerente, Andreia Oliveira, tem uma experiência de dezasseis anos no sector dos materiais ortopédicos, que teve início com o apoio que deu à sua avó. Entretanto trabalhou noutras empresas da área de saúde onde adquiriu cada vez mais conhecimento e experiência.

"A Maria Bengala surge no sentido de chegar ao comércio local, onde efectivamente não existe oferta deste serviço e, é também, uma forma de estar mais perto dos nossos clientes", explica.

A receptividade à abertura da Maria Bengala, leva Andreia Oliveira a perspectivar a criação de um laboratório de ortóteses plantares em Marinhais e a abertura de mais lojas de proximidade noutras localidades.

"A criação de uma relação de confiança com os clientes é considerada fundamental, bem como uma atenção permanente a todos artigos que surgem de novo no mercado, de modo a poder ter um vasto leque de oferta, em todos os sectores , como por exemplo, ajudas diárias, podologia, meias elásticas, mobilidade, ajudas para banho e sapatos ortopédicos", sublinha a responsável pela loja.

A Maria Bengala fica na Estrada Nacional 367, nº306 e funciona das 10h00 às 13h00 e das 15h00 às 19h00, de segunda a sexta-feira; e ao sábado das 09h00 às 13h00.