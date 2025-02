Plano para mitigação de cheias no Vale do Tejo com financiamento de 400 mil euros

Na primeira reunião deste ano do Conselho Metropolitano de Lisboa, realizada na sede da Área Metropolitana de Lisboa (AML), foi aprovado um protocolo de colaboração técnica e financeira entre a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e a AML, com o objectivo de concretizar um plano de acção para intervenções de adaptação e mitigação de riscos de cheias e inundações na região, onde se inclui o concelho de Vila Franca de Xira.

O acordo, refere a AML em comunicado, envolve a transferência de até 400 mil euros do Fundo Ambiental, permitindo a execução de estudos que orientarão a selecção de medidas mais eficazes a tomar para evitar inundações naquela que é a maior área metropolitana do país. Os planos de acção visam determinar e priorizar intervenções relevantes, abrangentes e operacionais na adaptação a cheias e inundações, com enfoque nas bacias hidrográficas intermunicipais.

A necessidade deste plano foi evidenciada pelas cheias de Dezembro de 2022 e Janeiro de 2023, que afectaram dez dos dezoito municípios da AML, incluindo Almada, Amadora, Cascais, Lisboa, Loures, Odivelas, Oeiras, Seixal, Sintra e Vila Franca de Xira. Os danos registados nesses eventos ultrapassaram os 500 mil euros por concelho.

Vila Franca de Xira será um dos concelhos beneficiados pelas medidas a implementar, considerando a sua vulnerabilidade a cheias devido à proximidade ao rio Tejo. Entre os principais objectivos estão o aumento da protecção de pessoas e bens, através da redução de caudais e altura de escoamento das cheias com recurso a soluções verdes e sustentáveis; a melhoria da prevenção com ordenamento do solo e medidas de retenção de água e a capacidade de recuperação rápida após eventos extremos, com sistemas de alerta e planos de emergência eficazes.