Mês da Enguia em Salvaterra com duas dezenas de restaurantes

Cerimónia de abertura do Mês da Enguia decorreu no Celeiro da Vala com a presença de vários parceiros do evento. RAYA, Marotos da Concertina e João Seabra fazem parte do programa da 29ª edição.

O auditório do edifício do Cais da Vala recebeu na terça-feira, 18 de Fevereiro, a apresentação da edição de 2025 do Mês da Enguia, em Salvaterra de Magos. A cerimónia contou com a presença de vários parceiros do evento e revelou o calendário das actividades que vão decorrer no próximo mês de Março, no Pavilhão da Inatel. A 29ª edição do Mês da Enguia vai contar com 20 restaurantes aderentes, assim como dezenas de artesãos e um programa recheado de espectáculos e exposições.

A cerimónia arrancou com a intervenção do presidente da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, Hélder Esménio, que começou por enaltecer os 20 restaurantes que aderiram, assim como as associações, hotéis, alojamentos, artesãos e empresas que contribuíram para a realização do evento. Em jeito de balanço, Hélder Esménio considera que o Mês da Enguia teve uma “evolução bastante positiva” e realça a longevidade do evento, que é organizado desde 1997. O autarca aproveitou ainda para manifestar o seu desejo de criar um “percurso cultural” dentro do concelho durante o próximo mês, atraindo os visitantes do evento para outras localidades, onde decorrem exposições, como na Glória do Ribatejo, Marinhais ou Escaroupim. Hélder Esménio realçou o trabalho que tem sido feito pelo município na divulgação do seu património cultural e natural.

Um dos elementos presentes na apresentação foi o vice-presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, parceira do evento. Pedro Beato destacou o esforço do município na promoção da região e salientou a importância do Mês da Enguia, um evento que prima pela sua “qualidade, abrangência e alcance”.

A Escola Profissional de Salvaterra de Magos volta a cooperar com o evento e fez-se representar por Noélia Costa. A chefe e formadora reforçou o compromisso da escola e realçou a importância deste tipo de iniciativas para os alunos. A Confraria da Enguia fez-se representar por Jorge Caseiro que, à semelhança dos oradores anteriores, lembrou João António Diogo, fundador da Promartur e também confrade da entidade, que faleceu no passado mês de Janeiro.

Um programa variado

Encerrada a cerimónia de apresentação, seguiu-se um almoço no Celeiro da Vala Real. A ementa tinha como principal protagonista a enguia e contou com pratos de todos os restaurantes aderentes ao evento. O Mês da Enguia em Salvaterra decorre entre 1 e 31 de Março e a programação é diversa, com espectáculos de música, dança, animação, stand-up comedy, entre outros. Entre os artistas que constam no programa, destaca-se a presença de dois grupos espanhóis, os R.A.Y.A e os Chaito y Palosanto, que marcam também a primeira presença internacional na feira. Marotos da Concertina, Rita Guerra e Xana Carvalho, são outros dos nomes que subirão ao palco no Pavilhão Inatel. Num evento que tenta envolver as colectividades do concelho, vários momentos de animação cultural e outras actividades estarão a cargo do movimento associativo. Espectáculos de dança, passeios de mota e bicicleta, exposições, festival de sopa, teatro e torneios desportivos são algumas das iniciativas que estarão também integradas no programa.