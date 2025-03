A importância das medicinas complementares na saúde?

Se usarmos uma visão holística sobre este tema concluímos que, cada vez mais, a medicina convencional e as complementares ou também chamadas de alternativas, andam de braço dado. O termo “complementares” é muito mais adequado quando se fala de saúde no meu ponto de vista.

É importante ter em mente que as medicinas complementares não substituem os tratamentos convencionais, mas os complementam, oferecendo abordagens integrativas que avaliam as necessidades e particularidades de cada paciente. A integração dessas práticas nos sistemas de saúde traz um cuidado mais abrangente e centrado no paciente.

Ao tratar a pessoa como um todo, buscam equilibrar corpo e mente, promovendo o bem-estar geral e o auto-cuidado e esta é a missão da Hoste-Saúde.

Alguns exemplos largamente conhecidos são Homeopatia, Osteopatia, Naturopatia, Medicina Tradicional Chinesa entre outras. Usando também esta visão Holística, práticas como meditação, ioga, hipnoterapia, reiki e exercício físico regular são também uma mais-valia. Uma alimentação variada e o mais natural possível, excluindo ao máximo os alimentos processados, suplementação nutricional com uso de vitaminas, minerais e outros suplementos para complementar a dieta e promover a saúde.

Na Hoste-Saúde usamos esta visão e oferecemos todos estes serviços.

Estamos cá para complementar a sua Saúde.

Texto de Marta Frazão/Hosteo-Saúde