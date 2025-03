Mocapor de Alcanede com a AEP na feira “Big 5 Construct Saudi” em Riade

A Mocapor SA., com sede em Alcanede, é uma das dez empresas portuguesas do sector da construção que participa, na feira ‘Big 5 Construct Saudi”, em Riade, de 24 a 27 de Fevereiro de 2025. A deslocação das empresas, foi organizada pela Associação Empresarial de Portugal (AEP) com o objectivo de reforçar a presença nacional no mercado saudita, reconhecido pelo seu dinamismo e potencial de crescimento no sector da construção.

A participação na Big 5 Construct Saudi insere-se na estratégia que AEP segue há 14 anos, de promover a internacionalização das empresas portuguesas naquele mercado. “Perante o clima de incerteza que se vive no comércio internacional… as empresas portuguesas devem procurar diversificar mercados, de forma a mitigar riscos, particularmente para mercados mais dinâmicos e menos tradicionais”, refere Miguel Ribeiro, presidente do conselho de administração da AEP,

A Arábia Saudita, com um PIB per capita de aproximadamente 20.000 dólares e detentora de um dos maiores fundos soberanos mundiais, tem investido significativamente em projectos de infraestrutura, criando oportunidades para empresas como a Mocapor SA. A feira Big 5 Construct Saudi recebe cerca de 75 mil visitantes profissionais de mais de 60 países, proporcionando uma plataforma privilegiada para a promoção dos produtos e serviços das empresas participantes.

“Desde 2014 que identificamos o potencial de crescimento do mercado do Médio Oriente e a partir daí desenvolvemos uma estratégia comercial para abordar o mercado Saudita e assim pretendemos continuar a apostar no reforço das relações comerciais naquele que é indiscutivelmente maior e mais promissor mercado do Golfo Arábico”, afirma Francisco Luis, COO da Mocapor..