Sessões gratuitas em Alenquer sobre vendas agressivas e burlas

No âmbito do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor de Alenquer e a associação de defesa do consumidor DECO vão realizar sessões de esclarecimento abertas à comunidade. As iniciativas visam alertar para práticas comerciais desleais, como vendas agressivas e contratos de crédito, ajudando os consumidores a identificar burlas e a conhecer os seus direitos. As sessões decorrem na sexta-feira, 14 de Março, às 10h00 na Biblioteca Municipal de Alenquer e às 16h00 no Espaço de Cidadania da Barrada. A entrada é livre.