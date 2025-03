Passeios no Tejo para conhecer a cultura Avieira na zona do Escaroupim

A Promartur convida-o a embarcar numa experiência única pelos encantos do rio Tejo. Com três embarcações à disposição, a empresa proporciona passeios diários entre Março e Outubro, partindo do cais da pitoresca aldeia de Escaroupim, no concelho de Salvaterra de Magos, ou de Valada do Ribatejo, no concelho do Cartaxo.

As viagens têm a duração de uma hora, com um mínimo de duas pessoas, por um valor a partir de 13 euros por pessoa. Para uma experiência mais prolongada, a Promartur dispõe de passeios de duas horas, com um mínimo de quatro participantes, por 26 euros por pessoa. As embarcações, com capacidades variadas, acolhem um máximo de 17 passageiros, garantindo um ambiente tranquilo e acolhedor.

São viagens em sistema de visita guiada. A cultura avieira, os hábitos de nidificação e os nomes das aves na ilha das garças, os costumes das populações da Palhota e a história da pesca na região são alguns dos temas referidos durante os passeios.

Para além dos passeios regulares, pode desfrutar de experiências enogastronómicas com provas de vinhos da região. No verão os passeios ao luar, nas noites de Lua cheia, tornam cada viagem ainda mais memorável.

Não é possível pescar a partir dos barcos e, apesar da existência de coletes salva-vidas, o seu uso não é obrigatório porque a navegação é feita em “águas abrigadas”.

O responsável da Promartur, Diogo Santos, explica que o baixo caudal do rio, no Verão, não tem influência no trabalho desenvolvido porque naquela zona do rio o que influência o caudal são as marés. “O caudal tem uma alteração que pode chegar aos três metros de altura. Conseguimos navegar o dia inteiro e chegamos a fazer oito viagens diárias”, refere.

Para quem tem medo de enjoar é explicado que esse risco é praticamente inexistente. “Os nossos barcos podem navegar com 40 centímetros de água. São barcos estáveis, não adornam, e, por isso, as pessoas não enjoam. No Escaroupim, os nossos barcos são os únicos com estas características e, por esse motivo têm sido escolhidos para filmagens de cenas de algumas novelas nacionais, assim como campanhas publicitárias”, explica.

Os clientes da Promartur vêm de todo o país e estrangeiro, mas maioritariamente da zona de Lisboa e de Leiria até Braga. Há pessoas que fazem o passeio de barco mais do que uma vez, porque cada um é único, dependendo do dia ou da hora a que decorre. “A altura do dia que mais gosto é o fim do dia pelas cores e pelos sons. São muito relaxantes”, sublinha.

A Promartur conta com dois prémios de melhor animação turística no Ribatejo, e a empresa foi fundada por João Diogo há trinta anos. As suas múltiplas ofertas podem ser consultadas no seu site (www.promartur.pt). Os passeios de barco no Tejo tiveram início há vinte anos. Para além da sede em Marinhais, a agência tem uma pequena loja no Escaroupim que abre de terça a domingo das 10h00 às 19h00. À segunda-feira só abre com marcação.

Diogo Santos realça a importância de preservar o rio Tejo e dinamizar a região, lamentando a ausência de Guarda-Rios que antigamente mantinham as águas limpas e as margens cuidadas. Defende ainda a criação de percursos pedestres com manutenção e a inclusão de pratos de peixe do rio nas ementas dos restaurantes locais ao longo de todo o ano.

Venha descobrir o Tejo com a Promartur e viva momentos inesquecíveis a bordo!.