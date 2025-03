Asfertglobal lança novo biofungicida para combater fungos patogénicos

A Asfertglobal reforçou o seu portefólio de soluções biotecnológicas com o lançamento do Kiplant Metacare, um biofungicida foliar inovador, que assegura o controlo eficaz de Botrytis cinerea, Stemphylium spp. e outras doenças que afectam culturas de elevado valor económico.

Com autorização de venda em Portugal e Espanha e previsão de expansão para novos mercados em breve, o Kiplant Metacare afirma-se como uma solução segura e eficaz no combate a fungos patogénicos, reforçando o compromisso da Asfertglobal com a inovação biotecnológica e a sustentabilidade.

Diferenciando-se dos fungicidas convencionais, o Kiplant Metacare tem uma base biológica, formulado com Bacillus amyloliquefaciens AH2, uma estirpe naturalmente presente no solo. A sua formulação exclusiva preserva a estabilidade dos microrganismos, garantindo uma elevada capacidade de conservação e maximização da eficácia em campo.