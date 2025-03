Fazer negócio na Feira de São Matias é um desafio para comerciantes de todos os cantos do país

Nas últimas semanas a Feira de São Matias tem dinamizado a zona do Aquapolis, em Abrantes, onde todos os anos vários feirantes montam as suas bancas e expõem os seus produtos. Oriundos de diferentes zonas do país, alguns confessam ao O MIRANTE que, nos últimos anos, as vendas não têm sido boas e que há um afastamento da população. Instalada no Aquapolis, em Rossio ao Sul do Tejo, a Feira de São Matias é considerada um dos “ex-líbris” do concelho, tendo nos últimos anos o município apostado em espaços e actividades para os mais jovens, como concertos e equipamentos de diversão.

Teresa Silva, de 63 anos, não hesita em afirmar que a realocação da feira no Aquapolis prejudicou a adesão e interesse da população no certame. A feirante, natural de Guimarães, marca presença na feira há mais de quatro décadas e vende utensílios de cozinha e objectos decorativos. A O MIRANTE lamenta que o certame “já não é o que era”. “Este local é para esquecer e acho que se continuar aqui a feira nunca vai melhorar. Por muito que eles se esforcem e ponham espectáculos as pessoas simplesmente não vêm. Nos últimos anos, o sítio onde houve mais adesão foi em Alferrarede, em que o ambiente era muito melhor e completamente diferente”, refere.

Fernando Marques, de 61 anos, afirma que a mudança para o Rossio do Sul Tejo foi uma necessidade, tendo em conta as alternativas que havia. Natural de Viseu, o vendedor de colchões e edredãos reside em Alpiarça há vários anos e é presença fixa na feira há 20 anos, afirmando que o Aquapolis é um espaço muito restrito, mas que a longo prazo a câmara tomou uma boa decisão em escolher o local. “Nos últimos anos as vendas não têm sido boas, mas acho que não se deve unicamente ao novo espaço, pois actualmente as pessoas já não têm tanto poder de compra e sendo esta uma feira de Inverno, o tempo também não ajuda”, acrescenta.

Reza o provérbio local que “ande a chuva por onde andar, a Feira de S. Matias a vai buscar”. Natural de Tomar, Francisco Dias, de 54 anos, salienta que a maior parte das feiras têm passado por dificuldades e que a feira de São Matias não é excepção. “Depende muito do tempo, que é o factor mais influente do nosso trabalho. Se tiver bom tempo, as pessoas vêm e é agradável, mas se tiver mau tempo não se consegue vender, o nosso trabalho é assim. Mas esta é a primeira feira do ano e é o aquecimento para as outras, então temos que aguentar e ver no que dá”, refere. Aurora Anacleto, de 52 anos, também se queixa das poucas vendas, porém, a feirante de Setúbal ressalta que todas as feiras têm tido um decréscimo de vendas. Apesar de até já não vender como antes, a vendedora de roupa não perde a esperança e afirma que antes de ser vendedora também é consumidora, então compreende o facto de as pessoas já não gastarem tanto dinheiro como antes.