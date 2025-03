Junta de Alverca do Ribatejo e Sobralinho promoveu jornadas empresariais e do emprego

A Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense, em Alverca, foi palco na quarta-feira, 6 de Março, das Jornadas Empresariais e do Emprego, um evento promovido pela União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho. A iniciativa visou criar um espaço de contacto directo entre empresas, empregadores e candidatos a oportunidades de trabalho, fomentando o desenvolvimento económico local. Foi um evento que deu continuidade a eventos realizados em anos anteriores, nomeadamente as Jornadas Empresariais de Novembro de 2023 e a Feira de Emprego e Empregabilidade de Março de 2024. As jornadas foram um espaço privilegiado para o diálogo entre empregadores, desempregados, estudantes em final de ciclo de estudos e entidades formativas. Para além da apresentação de ofertas de emprego e formação, foram promovidos debates e momentos de reflexão sobre os desafios e estratégias para o crescimento empresarial na região.