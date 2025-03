Ourém renova protocolo com ACISO para promoção da marca Fátima

O município de Ourém aprovou a renovação do protocolo com ACISO - Associação Empresarial Ourém - Fátima, na reunião da câmara municipal de 3 de Março, garantindo um apoio financeiro de 95 mil euros para apoiar diversas iniciativas de projecção internacional do turismo religioso e da dinamização da marca Fátima. Entre as principais iniciativas destacam-se o "XII Workshop Internacional de Turismo Religioso" e o "XIII Workshop Internacional de Turismo Religioso", a realizar em 2026.

Desde 2012, a ACISO tem organizado, em parceria com o município, os Workshops Internacionais de Turismo Religioso (IWRT). Desde 2016 tem também desenvolvido um vasto conjunto de acções de promoção internacional da marca Fátima em diferentes mercados. Este trabalho, com o apoio do Turismo de Portugal e do município de Ourém, tem tido um impacto significativo no reconhecimento de Fátima como destino de turismo religioso e na projecção do Centro de Portugal.