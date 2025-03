Santarém mostra potencialidades e oportunidades de investimento em Cannes

O município de Santarém está a participar, de 11 a 14 de Março, na Feira MIPIM, em Cannes, um dos maiores eventos europeus de promoção e atracção de investimento privado à escala mundial. A presença de Santarém, o único concelho do País com um stand próprio, visa apresentar as oportunidades de investimento e desenvolvimento que a cidade tem para oferecer.

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), sublinha que o concelho destaca-se pela sua localização estratégica e pelo ambiente favorável aos negócios. “Durante os próximos dias, teremos a oportunidade de discutir projectos em andamento iniciativas sustentáveis e as políticas que estamos a implementar para atrair investidores e promover o crescimento económico”, diz o autarca citado em nota de imprensa do município. Para o autarca, a colaboração entre o sector público e privado é fundamental para o desenvolvimento do território. Além do stand de Santarém, estão representadas a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e as regiões de Lisboa e do Porto.

FOTOS – CM Santarém