Alenquer leva vinhos e eventos à BTL 2025

O Município de Alenquer, integrado na comitiva da Comunidade Intermunicipal do Oeste, volta a marcar presença na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) que está a decorrer na Feira Internacional de Lisboa até dia 16 de Março.

Alenquer está na BTL a divulgar os seus vinhos, produtos endógenos e certames como as Festas do Império do Divino do Espírito Santo e a Feira Quinhentista de Aldeia Galega. Durante os cinco dias do evento, figuras históricas como a Rainha Santa Isabel e o Rei D. Dinis vão interagir com o público, acompanhados pelos Lads d'Alenquer, grupo musical que actua na FIL, no sábado, às 18h30.

Na vertente gastronómica, o chef João Simões marcará presença no stand da Oeste CIM para apresentar uma harmonização especial: torricado de codorniz acompanhado pelo vinho tinto Massimo Merlot 2020, da Quinta do Vale Benfeito.