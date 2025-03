BTL já começou e o Ribatejo é um dos destinos convidados

O Alentejo e Ribatejo figuram como destino nacional convidado da 35ª edição da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), que decorre de 12 a 16 de Março na FIL, em Lisboa. Para José Manuel Santos, presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo (ERTAR), a parceria com a BTL é uma grande oportunidade para promover ainda melhor os dois destinos, afirmando assim o Alentejo como um “destino com muitos destinos” e o Ribatejo como um “destino com muito para contar”, numa dinâmica de presença que se estenderá pelos vários espaços da feira.

Numa área próxima dos 2300 metros quadrados, vão estar representados os 58 municípios da área de abrangência da ERTAR com a sua oferta e diversidade de actividades e animação. “Seremos, sem dúvida, o espaço mais animado da feira com as nossas tradições e festivais, oferecendo ainda ao público muitos passatempos e várias surpresas. Da nossa programação gostaria ainda de realçar a Bolsa de Negócios, um espaço de networking e oportunidades de negócios para profissionais, no qual iremos privilegiar as ofertas ligadas à náutica, ao enoturismo e à cultura. Os grandes eventos do destino não ficam de fora, com destaque para o Festival do Crato, à Cidade do Vinho 2025, a Évora Capital Europeia da Cultura e a candidatura do Baixo Alentejo a Cidade Europeia do Vinho”, disse.

Para Dália Palma, gestora coordenadora da BTL, é um privilégio poder contar com a região do Alentejo e Ribatejo como destino nacional convidado, realçando que esta é uma oportunidade para contribuir para a sua afirmação enquanto destino de um turismo de grande qualidade e autenticidade, valorizando não apenas a riqueza patrimonial e cultural, mas também a oferta gastronómica, enoturística e de natureza.