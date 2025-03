Lusical investe 2,6 milhões em parque fotovoltaico

A TotalEnergies, multinacional energética, inaugurou no dia 6 de Março uma central solar na fábrica da Lusical, em Alcanede, no concelho de Santarém, num investimento de 2,6 milhões de euros, foi revelado em comunicado. A infraestrutura foi desenvolvida em parceria com a Lhoist, empresa proprietária da unidade industrial, que se dedica ao fabrico de cales aéreas (óxido de cálcio, óxido duplo de cálcio e magnésio e hidróxido de cálcio).

A central fotovoltaica, situada em Valverde, dispõe de uma capacidade instalada de 3,2 MWp, distribuída por cerca de 5.500 painéis de alta eficiência, ocupando uma área de cinco hectares. De acordo com o documento, esta nova central solar será capaz de gerar anualmente cerca de 5,4 GWh de electricidade renovável e irá cobrir 27% do consumo de electricidade da unidade. A infraestrutura permitirá a redução da dependência da rede eléctrica, a diminuição dos custos operacionais e uma “redução das emissões de CO2 em aproximadamente 1.500 toneladas por ano”.

“Fomos parceiros deste projecto, desde logo com a venda de uma propriedade municipal que permitiu toda a operação. O município de Santarém enaltece este investimento”, divulgou o presidente da Câmara de Santarém, João Leite, que esteve presente na inauguração.

A Lusical é uma empresa do grupo Lhoist, com sede e instalações industriais em Valverde. Tem 74 trabalhadores e exporta para mais de 135 países dos diversos continentes. A Lhoist Portugal dedica-se ao fabrico de cales aéreas (óxido de cálcio, óxido duplo de cálcio e magnésio e ainda, hidróxido de cálcio) assim como à extracção e venda de agregados calcários e dolomíticos. Oferece uma variedade de reagentes para diferentes sectores, nomeadamente pasta de celulose, papel, aço, ambiente, construção e agricultura, entre outros.