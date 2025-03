A Mercadona, empresa de supermercados, aumentou em 2024 as suas vendas consolidadas em 9%, até aos 38.835 milhões de euros. Deste total, 37.057 milhões correspondem à facturação de Espanha e os restantes 1.778 à de Portugal, onde a Mercadona conta com 60 lojas, do total de 1.674 que tem em funcionamento.

Segundo a empresa, o aumento da facturação foi possível devido ao trabalho realizado pelo departamento de Compras e Prescrição, juntamente com os fornecedores e inter-fornecedores especialistas.

Graças a essa colaboração, foi possível fazer uma redução no preço de milhares de produtos, em Portugal e Espanha, o que representou uma poupança de 650 milhões de euros para os “Chefes” (designação que a Mercadona usa para se referir aos clientes).

Os resultados anuais referentes ao exercício de 2024 da empresa, foram apresentados na manhã de terça-feira, 10 de Março, em Valência, sendo referido que a Mercadona foi rentável pela primeira vez em Portugal, obtendo 7 milhões de euros de lucro.

No ano passado, a empresa criou mais de 6.000 novos postos de trabalho estáveis e de qualidade - 1.700 em Portugal e 4.300 em Espanha - tendo alcançado em cada país uma equipa de 7.000 e 103.000 pessoas, respectivamente.

Como forma de reconhecer ‘o esforço, compromisso e exemplo de uma equipa de alto desempenho que nunca se põe limites’, a Mercadona aumentou o salário em 8,5 %, mais de 5 pontos percentuais acima do IPC de Portugal e de Espanha, além de partilhar uma remuneração variável por objectivos (prémio), relacionada com lucros da empresa, de 700 milhões de euros.

Dando um exemplo, em Portugal, um colaborador com mais de 4 anos de antiguidade recebeu no dia 1 de Março deste ano, cerca de 4.500 Euros/brutos em remuneração variável, o correspondente a três salários mensais. No nosso país, a Mercadona, conta com 7.000 empregos criados, através de contratos, sem termo desde o primeiro dia, e salários atractivos.

Para abastecer a sua rede de 60 supermercados, a empresa trabalhou de perto com os seus fornecedores nacionais, aos quais comprou 1.400 milhões de euros de produtos. E destaca no comunicado de imprensa, que estamos a citar, que “o esforço e compromisso da equipa, a abertura de novas lojas e a aposta num sortido eficaz e de qualidade, tornaram possível uma redução no preço de 1.500 produtos”.

Para Portugal, a empresa tem previsto um investimento de mais 157 milhões de euros e a abertura de 10 novas lojas, chegando, no decorrer do ano, à cidade de Lisboa, onde abrirá dois supermercados.