Clínicas Rui Faria em Santarém e Torres Novas têm novos serviços

Com o objectivo de acrescentar mais valor à vida dos clientes, as Clínicas Rui Faria, passaram a dispor de mais serviços, com valor qualitativo diferenciado, nomeadamente os de Fisioterapia Pélvica, Nutrição e Psicologia. As Clínicas Rui Faria são conhecidas pela sua qualidade no trabalho em fisioterapia, condições músculo-esqueléticas, ortopédicas, neurológicas, correcção postural, disfunções da articulação temporo-mandibular, sistema oculomotor e desporto de alto rendimento, assim como, na Neuromodulação do Sistema Nervoso. Os novos serviços vêm reforçar o leque de respostas às necessidades das pessoas em Torres Novas e Santarém.