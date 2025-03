Osteopata Marina Silva celebra vinte anos de actividade

Como foi a sua formação na área da osteopatia? Fiz formação base foi em ciências de osteopatia na Oxford Brookes University, seguida de pós-graduação/especialização em osteopatia na universidade Lusíada. Posteriormente fiz diversas formações nos Estados Unidos da América, França e Inglaterra, quer em técnicas de osteopatia, quer em quiroprática.

Em que é que consistem os seus tratamentos? Em técnicas manuais de osteopatia, massagem e quiroprática. A minha ferramenta de trabalho são as mãos. Não uso medicamentos. Avalio visualmente e manualmente as causas das disfunções somáticas como: mobilidade alterada, assimetrias, defeitos posturais, tensão muscular, alterações de reflexos dos músculos, alterações vaso-motoras, dor e sensibilidade. Tenho em conta o historial médico, doenças ou lesões, estilo de vida como hábitos e actividades físicas e posturas do dia-a-dia.

Como actua? O tratamento é realizado com técnicas manuais,mobilização, estiramentos e manipulação articular de forma a restaurar a mobilidade das articulações e corrigir possíveis luxações , podendo também utilizar técnicas viscerais para melhorar o funcionamento dos órgãos e tecnicas de tecidos moles para libertar tensao muscular e rigidez. O objetivo é corrigir a causa das disfunções.

Quais os problemas mais frequentes? Os mais frequentes estão relacionados com a coluna vertebral. Dor ciática, lombalgia, cervicalgia, hérnia discal, fibromialgia, desvios posturais, escolioses, dor de cabeça ou dormências nas mãos... em todos esses casos os resultados são muito positivos e as melhorias sentem-se quase de imediato.

Pode contar algum caso mais difícil de resolver? Na verdade, não existem pacientes com problemas fáceis. Posso dar o exemplo de um que tinha indicação para cirurgia e apresentava muitas dores nas costas, mas que, após três tratamentos melhorou e conseguiu retomar a sua vida normal evitando a cirurgia. Muitas pessoas procuram-me para tentar evitar a cirurgia ou pelo menos adiá-la. Lembro-me de uma cantora brasileira famosa, que não aguentava com tantas dores lombares e estava como corpo inclinado para a direita, com lombalgia aguda. Não conseguia sequer subir ao palco e após o tratamento conseguiu dar o espectáculo. Sentir que fazemos o bem todos os dias é algo que me enche o coração.

Das várias técnicas que aplica qual a que gosta mais? As que aplico no meu tratamento que são técnicas de libertação miofascial associadas a movimentos passivos oscilatórios e manipulação de baixa e alta intensidade para promoverem o alívio da dor e a reparação dos tecidos. É muito gratificante quando consigo corrigir uma vértebra que está a comprimir o nervo ciático, por exemplo, e a pessoa melhora.