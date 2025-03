Santarém apresentou estudo sobre oportunidades de investimento hoteleiro na BTL

Santarém inaugurou o seu stand na BTL com divulgação de estudo que analisa oportunidades hoteleiras no concelho. Município tem feito aposta forte no turismo.

A inauguração do stand do município de Santarém na BTL, em Lisboa, foi marcada por diversos momentos especiais e a presença de várias personalidades. O stand do concelho, que remete para a Igreja da Nossa Senhora da Graça, foi palco da apresentação de um estudo que analisa oportunidades de investimento hoteleiro em Santarém.

O presidente da Câmara Municipal de Santarém, João Teixeira Leite, abriu oficialmente o stand com um discurso em que destacou o investimento do município no turismo e a importância de valorizar o património. Seguiram-se Pedro Beato, vice-presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, e Gonçalo Rebelo de Sousa, que liderou o estudo.

O documento identificou três imóveis municipais que poderão atrair investimento hoteleiro. O antigo Presídio Militar e a Escola Prática de Cavalaria foram duas das estruturas realçadas.