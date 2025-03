Cartaxo mostra o seu potencial na Bolsa de Turismo de Lisboa

A Câmara Municipal do Cartaxo está presente na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), integrando o Pavilhão 1, no stand da Entidade Regional de Turismo Alentejo e Ribatejo.

A Câmara Municipal do Cartaxo está presente na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), integrando o Pavilhão 1, no stand da Entidade Regional de Turismo Alentejo e Ribatejo. A participação da autarquia prolongar-se-á até ao último dia 16 de Março, domingo.

No dia da abertura, o município destacou-se com a iniciativa “Cartaxo – Tradição, Vinha e Vinho”, onde promoveu, em primeiro lugar, a apresentação do concelho, sublinhando o seu forte vínculo à cultura vinícola. Em seguida, foi realizada a apresentação da Quinta do Sampayo e, por fim, houve uma degustação orientada pelo Chef Miguel Silva, proporcionando aos visitantes uma experiência enogastronómica autêntica.

Durante os dias de presença na BTL, a Câmara Municipal do Cartaxo continuará a dar destaque ao Enoturismo, com a presença de casas agrícolas e dos seus vinhos de excelência, a par de produtos, serviços e projetos de agentes turísticos que atuam no concelho, com destaque para a forte ligação entre vinhos e gastronomia