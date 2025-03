Município de Tomar está presente na BTL

A Câmara de Tomar está presente na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, que decorre entre os dias 12 e 16 de Março na FIL – Feira Internacional de Lisboa, no Parque das Nações. No stand do município, uma equipa de profissionais está disponível para fornecer informações detalhadas sobre as atrações de Tomar, desde a sua rica herança histórica e cultural, a opções de alojamento e gastronomia. Paralelamente, no stand da Federação Portuguesa dos Caminhos de Santiago, Tomar, como membro integrante da direcção, também marca presença com atendimento e divulgação.



Diariamente, no stand do município, localizado no Pavilhão2, os visitantes podem saborear as delícias da região desfrutando de uma degustação de produtos locais, com um toque de entretenimento cuja animação está a cargo do grupo Drama & Beiço. Durante o evento, o município vai também oferecer vouchers que podem ser utilizados para descontos em alojamento.



Na quarta-feira, dia 12, para além de acompanhar a Abertura Oficial da BTL 2025, a vice-presidente da Câmara Municipal de Tomar, Filipa Fernandes, no stand da CIMT, apresentou a 4ª edição do Wellness Weekend Tomar, iniciativa em parceria com a ADIRN. Fez ainda a apresentação da Rota dos Templários em Portugal, com assinatura da Adenda ao Protocolo de Colaboração, no Stand Turismo Religioso, local que vai ser, também, no sábado, dia 15, palco da mesa redonda onde se vai falar sobre a Festa dos Tabuleiros e o processo de classificação a Património Nacional. Ainda sábado, no Stand do Turismo Centro de Portugal (Pavilhão1), vai ser também divulgada a Festa Templária 2025, com presença e animação da Associação Thomar Honoris.