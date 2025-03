Abrantes recebeu 3ª Conferência – Trilhos das Artes e Ofícios

A 3ª Conferência – Trilhos das Artes e Ofícios está a decorrer nesta quarta-feira, dia 19 de Março, no Pego, em Abrantes. A conferência, organizada pela TAGUS, juntamente com os municípios de Abrantes, Constância e Sardoal tem o objectivo principal de promover e valorizar as artes e ofícios tradicionais do Ribatejo Interior. Subordinada a temas como a capacitação e o turismo associados às artes e ofícios, a conferência decorre no Dia Mundial do Artesão na sede do Rancho Folclórico da Casa do Povo do Pego.

A sessão de abertura contou com as intervenções do presidente da Câmara Municipal de Abrantes e representante da direcção da TAGUS, Manuel Valamatos, da representante da Direcção Geral das Artes, Rita Jerónimo, e do representante do CEARTE, Paulo Marques.