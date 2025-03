90% dos portugueses já sentiu impacto das alterações climáticas

Quase 70% dos portugueses consideram uma vida sustentável demasiado cara. 55% considera-se bastante preocupado com as alterações climáticas.

A preocupação dos portugueses com as alterações climáticas é crescente, no entanto, a carteira não tem permitido a adoção de hábitos sustentáveis. Um estudo da DECO PROteste, revela que, apesar da consciência generalizada sobre a crise climática, a adoção de hábitos mais sustentáveis é dificultada por questões económicas.

O inquérito, realizado em parceria com organizações congéneres a nível europeu, demonstra que a perceção dos portugueses sobre a crise climática é aguda uma vez que nove em cada dez afirmam já terem sentido o efeito das mesmas. Mais de metade (56%) já notou alterações em locais que considera importantes, e quase metade (44%) sentiu os seus efeitos, ainda que indiretamente.

No entanto, a vontade de agir esbarra num problema comum: o custo. Quase 70% dos inquiridos confessam que a adoção de um estilo de vida mais sustentável é demasiado dispendiosa ou simplesmente inatingível com os seus recursos atuais. A falta de apoios e subsídios, apontada por 54%, agrava esta situação. Aliás, apenas 25% considera que o governo está a fazer o suficiente para apoiar os cidadãos nas alterações climáticas.

Apesar destas dificuldades, a resiliência dos portugueses é notória. A maioria já incorporou hábitos mais amigos do ambiente no seu quotidiano, como a escolha de alimentos da época (89%), a reciclagem (84%) e a redução do consumo (84%). Na mobilidade, o recurso a transportes públicos (49%) ou à bicicleta (29%) ganham terreno, sendo que 90% defende um aumento do investimento na rede de transportes públicos

A par desta consciência, surgem preocupações regionais específicas. No Algarve, a escassez de água, agravada pelo aumento do consumo de energia e pela diminuição da intensidade da chuva, é uma realidade cada vez mais premente. Já no Norte, a disponibilidade de alimentos parece estar a diminuir.

Principais observações e hábitos adotados para reduzir o impacto das alterações climáticas: