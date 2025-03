Fórum Empresarial de Alenquer debate inovação e desafios do mercado de trabalho

Alenquer vai receber, pela primeira vez, o Fórum Empresarial (FEA), uma iniciativa que pretende reflectir sobre a dinâmica económica da região e promover um ambiente propício ao desenvolvimento económico e à inovação empresarial.

A FEA vai decorrer nos dias 2 e 3 de Abril, no Fórum Romeira (2.º piso), em Alenquer, e contará com quatro momentos de interesse e partilha.

O primeiro deles, as Jornadas Empreendedoras, será o momento em que o ensino profissional da Escola Secundária Damião de Goes estreita laços com o mundo empresarial. Esta iniciativa coloca alunos do 10.º e 11.º anos em contacto com a realidade do mercado de trabalho e com as principais competências exigidas pelas entidades empregadoras. Os 10 anos do leccionamento da Educação para o Empreendedorismo nas escolas do concelho será um dos momentos-chave da manhã de 2 de Abril, sem esquecer a apresentação de novos projectos. À tarde, o Conselho Estratégico Empresarial do Município de Alenquer reúne-se para discutir políticas e acções de desenvolvimento económico, integrando um seminário com um painel multidisciplinar.

A 3 de Abril, o dia começa com a apresentação da 2.ª edição do Automotive Project Market. Esta iniciativa, dedicada ao sector automóvel – um cluster de reconhecida importância em Alenquer –, é da responsabilidade da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações (IDESCOM) e pretende difundir conhecimento sobre os diferentes modelos de formação adequados às necessidades de qualificação do sector, promovendo processos colaborativos entre a indústria, entidades formadoras e decisores institucionais.

A tarde será dedicada ao seminário Indústria Automóvel: contexto e desafios na era da inteligência artificial e à explicação de programas com relevância na área abordada, como Ambassadors4Skills&Jobs, que tem como objectivo gerar as melhores oportunidades de formação, emprego e investigação, ou os Test Beds, um conceito que congrega a facilitação de infra-estruturas e equipamentos para a prestação de serviços de teste e experimentação de produtos e serviços de pequenas e médias empresas e startups.

Esta iniciativa do Município de Alenquer conta com o apoio da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações (IDESCOM) e da Associação Empresarial da Região de Leiria/Câmara de Comércio e Indústria (NERLEI).

A entrada é gratuita, mas sujeita a inscrição prévia.