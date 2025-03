Inovador Salão de Cândida Rodrigues também garante o estilo próprio de cada cliente

Mais do que cortes e colorações, a cabeleireira Cândida Rodrigues Fernandes acredita que cada cliente leva consigo, através do seu trabalho, um pouco mais de confiança e amor-próprio. E deixa um convite e desafio: “Se procuras um espaço onde o teu cabelo é tratado com dedicação e profissionalismo, vem conhecer o meu salão!”, refere.

O salão de Cândida Rodrigues fica em Alferrarede, concelho de Abrantes, na Rua David Serras Pereira, nº12 R/Ch. Recebe marcações através de WhatsApp ou por telemóvel.

Nascida em 1989 e natural de Abrantes, a cabeleireira deu os primeiros passos nesta área profissional em 2007. Desde o início da sua carreira que tem apostado fortemente na sua formação pessoal e profissional.

Jovem ousada, empenhada e empreendedora, abriu o seu salão a 18 de Março de 2020, estando agora a celebrar o 5°aniversário com novas ideias para as clientes que procuram mudar o visual e renovar a sua auto-estima, ou com a competência necessária para manter e o estilo de cada uma, de forma rigorosa e profissional.

“O mundo da beleza e cuidado pessoal é um lugar onde a criatividade o profissionalismo e o sucesso se entrelaçam com a paixão. Gerir um negócio de salão requer mais do que apenas habilidade e experiência, exige uma direcção clara, propósito e visão. E nestes anos de actividade tive uma evolução profissional fruto do meu trabalho e da confiança manifestada pelas minhas clientes. Para além do apoio familiar”, sublinha Cândida Rodrigues.