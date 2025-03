Serviços de Santarém do grupo Unisana Hospitais concentrados num único local

A nova Unisana Hospitais - Clínica de Santarém, que resulta da fusão da Clínica de São Domingos com a Clínica do Centro, concentra todos os serviços e especialidades na rua Luís de Camões, nas instalações da antiga Clínica do Centro, para garantir maior conforto, mais especialidades médicas e uma experiência melhorada para os clientes.

A consolidação da aposta do Grupo Unisana Hospitais em Santarém acontece no momento de celebração do primeiro aniversário do grupo na cidade, que foi assinalado a 15 de Março com acções gratuitas para os clientes.

Eduardo Moniz, CEO do Grupo Unisana Hospitais, diz que o primeiro ano de actividade do grupo em Santarém revelou uma forte procura dos seus serviços pela comunidade, o que levou ao reforço do investimento na cidade e a proporcionar mais vantagens aos nossos clientes.

A Unisana Hospitais - Clínica de Santarém conta com uma sala de bloco operatório e 11 salas de consulta e exames, oferecendo consultas e exames de diversas especialidades, como pediatria, oftalmologia, otorrinolaringologia, cirurgia vascular, ginecologia, urologia, medicina dentária e psiquiatria, entre outras.

A unidade conta também com um serviço de consulta aberta e disponibiliza análises clínicas (em parceria com a Unilabs), ecografia, exames de cardiologia e de pneumologia. A oferta inclui ainda check-ups e medicina no trabalho e exames de gastroenterologia (endoscopia e colonoscopia). A cirurgia de ambulatório encerra o leque de serviços que, são colocados ao dispor da população do Ribatejo.