ISLA de Santarém apresenta nova licenciatura

O ISLA de Santarém apresenta uma nova licenciatura, numa área que cada vez tem mais importância no panorama da formação. O curso de Gestão de Dados e Tecnologias em Saúde é apresentado na terça-feira, 25 de Março, às 15h00, no Auditório Prof. Doutor Manuel Damásio.

O programa inicia-se com Domingos Martinho, presidente do ISLA Santarém, a apresentar a estratégia de desenvolvimento da instituição de ensino. O presidente da Unidade de Saúde Local do Médio Tejo, Casimiro Ramos, a falar sobre a gestão de dados em saúde e a tomada de decisão. A coordenadora da licenciatura, Joana Nabais, fala sobre a gestão de dados e tecnologias em saúde – um novo perfil profissional. A apresentação termina com um debate.

Para o estabelecimento de ensino superior, estas áreas são “fundamentais para o avanço dos cuidados médicos e a melhoria da qualidade de vida das populações. A incorporação de novas tecnologias nesta área permite um futuro mais eficiente e acessível na medicina, promovendo uma transformação digital no sector”.