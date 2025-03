Clínica das Faias celebra 25 anos

A celebrar 25 anos ao serviço da população de Alpiarça, a Clínica das Faias irá em breve, passar a ter consultas de clínica geral. Localizada na Rua José António Simões, nº 7, a Clínica das Faias tem direcção clínica de Paula Cravo, médica especialista em Pneumologia, com particular interesse em patologia respiratória do Sono, funcionando de segunda a sexta-feira, das 10h00 às 19h00. Tem ainda as especialidades de ginecologia e obstetrícia com a médica Olga Alves, que também dá consultas no Hospital de Santarém; Ortopedia com o médico Duarte Cadavez; Psiquiatria com João Chambel, Psicologia Clínica com Rafael Rocha, especialista em problemas com crianças e adolescentes. Tem também consultas de pediatria.