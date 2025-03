Loja com mais de meio século fecha na Rua Batalhoz no Cartaxo

A Modas Felício, uma casa com 64 anos, situada na Rua Batalhoz, no Cartaxo, fecha portas a 28 de Março por falta de clientes. “As ruas, antes cheias de vida, têm ficado mais silenciosas, e a falta de clientes tornou-se uma realidade com a qual não conseguimos mais lutar”, escreveu a gerência num comunicado nas redes sociais a anunciar o fecho. Segundo os proprietários, o maior desejo é que se continue a valorizar e apoiar o comércio local, porque são esses pequenos negócios que dão alma às ruas e vida às cidades. “Foi um privilégio servir esta comunidade, ver gerações crescerem e fazer parte do dia-a-dia de tantos. Embora as portas se fechem, as memórias permanecerão”, concluem.