Helder Duarte Carriço preside à delegação do Cartaxo da Ordem dos Advogados

Helder Duarte Carriço foi eleito presidente da Delegação do Cartaxo da Ordem dos Advogados, para o triénio 2025-2027. A assembleia eleitoral realizou-se a 19 de Março e concorreu apenas a lista encabeçada por Helder Duarte Carriço. Os outros elementos eleitos são Ana Filipa Bento (Vogal Secretária) e Pedro Mesquita Lopes (Vogal Tesoureiro).

Na sua intervenção, Helder Duarte Carriço agradeceu a confiança dos colegas, reiterando que a participação de todos demonstra o compromisso colectivo com a Ordem dos Advogados. “Só assim poderemos alvitrar e responsabilizar”, sublinhou.

“Só com a vivência e comunhão dos mesmos princípios profissionais, poderá a advocacia ser capaz de preservar a dignidade profissional e manter-se firme nas suas virtudes. Contem sempre com o nosso sentido de dever e disponibilidade, dentro das competências que legalmente nos são atribuídas”.