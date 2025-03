Turismo do Alentejo e Ribatejo no RoadShow das Viagens do Publituris

A Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo marcou presença no RoadShow das Viagens do Publituris, que decorreu no Porto, Coimbra e Lisboa, de 25 a 27 de Março.

O objectivo foi a apresentação das características de cada região junto das agências de viagens nacionais, centrando-se na divulgação do ‘Calendário de Eventos do Alentejo/Ribatejo 2025’ e na exposição dos vários produtos outdoor, como o ‘Cycling Alentejo e Ribatejo’ e o ‘Walking’.

Com um total de mais de 140 percursos de bicicleta e mais de 130 percursos pedestres, os dois territórios são excelentes opções para quem aprecia actividades ao ar livre e para partir à descoberta das paisagens e do património alentejano e ribatejano. Além do workshop em cada cidade, a 10.ª edição do Roadshow das Viagens incluiu um programa social importante que permitiu estreitar relações entre os intervenientes, entre os quais operadores turísticos, companhias aéreas, GSA, cruzeiros, hotéis e delegações oficiais de Turismo.