Workshops Internacionais de Turismo Religioso em Fátima reuniu 48 países

O Centro Pastoral Paulo VI recebeu a XII edição dos Workshops Internacionais de Turismo Religioso (IWRT), reunindo representantes de 48 países e consolidando Fátima como um destino de referência no turismo religioso. A iniciativa foi organizada pela Associação Empresarial Ourém-Fátima (ACISO), em parceria com o município, Turismo do Centro e Turismo de Portugal. O impacto económico e cultural do turismo religioso, juntamente com as oportunidades de crescimento do sector, foram os assuntos de destaque. Houve conferências para discutir o papel do turismo religioso na promoção do diálogo intercultural e da compreensão entre diferentes tradições espirituais e “Bolsas de Contactos” com vista à realização de negócios na área, bem como à criação e fortalecimento de contactos internacionais de âmbito turístico entre operadores turísticos nacionais, agentes de viagem e hoteleiros, bem como outros empresários do sector do turismo, especialmente vocacionados para o Turismo Religioso.

Luís Miguel Albuquerque, presidente da Câmara de Ourém, destacou a importância do Workshop Internacional de Turismo Religioso para a promoção de Fátima e do turismo religioso a nível nacional e internacional e sublinhou o papel do evento na dinamização económica e na valorização do património, cultura e gastronomia da região, referindo o crescimento do sector e os desafios a superar, como o aumento da permanência dos visitantes e a qualificação do turismo.