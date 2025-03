Estudo revela hábitos dos portugueses sobre reciclagem de equipamentos e pilhas

A ERP Portugal, Entidade Gestora de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE) e Resíduos de Baterias (RB), e a DECO PROteste realizaram um estudo para avaliar o conhecimento e comportamento dos consumidores portugueses no que respeita ao correcto encaminhamento de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE) e de resíduos de baterias (RB). O estudo indica que cerca de 50% dos inquiridos consideram-se muito bem informados sobre a forma correcta de separar estes resíduos, revelando a solidez de um trabalho de sensibilização que deverá ser contínuo. Observou-se também que os cidadãos com mais de 40 anos apresentam maiores níveis de conhecimento, o que reforça o impacto positivo das campanhas de comunicação e sensibilização ao longo do tempo.

O estudo também revela que a acessibilidade aos locais de recolha é um factor fundamental para incrementar os valores de reciclagem de REEE. Embora apenas 10% dos inquiridos admitam colocar resíduos no lixo indiferenciado, a principal razão apontada para isso é a necessidade de mais informação sobre locais de recolha acessíveis. O trabalho demonstra também que o incentivo financeiro pode ser um factor motivador para aumentar a separação de resíduos, sobretudo entre os jovens dos 18 aos 34 anos. Os inquéritos confirmam também a crescente tendência para a compra de equipamentos em segunda mão.