Rui Ventura eleito presidente da Turismo Centro de Portugal

A Assembleia-Geral Extraordinária da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal (TCP) elegeu Rui Ventura como novo presidente da comissão executiva, para um mandato que termina em 2028. O acto eleitoral realizou-se no Auditório da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, em Coimbra. Votaram 149 associados, que representam 93,7% dos 159 elementos do colégio eleitoral. Rui Ventura, até agora presidente da Câmara Municipal de Pinhel, obteve 86 votos (57,72%), e Walter Chicharro, deputado na Assembleia da República e ex-presidente da Câmara Municipal da Nazaré, obteve 60 votos (40,27%). Registaram-se também 3 votos brancos.

Recorde-se que este acto eleitoral teve como único propósito eleger o presidente da comissão executiva da Turismo Centro de Portugal, lugar que se encontrava vago desde Dezembro de 2024, pelo falecimento de Raul Almeida. Os restantes órgãos sociais da TCP, eleitos em Julho de 2023, mantêm-se inalterados. Anabela Freitas, ex-presidente da Câmara de Tomar, mantém-se como vice-presidente da entidade. A tomada de posse dos órgãos sociais terá lugar às 11h30 do dia 15 de Abril, em Coimbra. "É meu propósito que estejamos sempre juntos, quer os municípios, quer os privados, com quem tenho aprendido muito nas últimas semanas. Deixo uma palavra de agradecimento a toda a minha equipa e a todos aqueles que me receberam de braços abertos na Turismo Centro de Portugal. Fui bem recebido, colhi ideias e recolhi o sentimento de cada um dos sectores desta entidade. Acredito que esta região de turismo vai ter mais futuro ainda", acrescentou.