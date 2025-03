Tagusvalley recebeu evento sobre sustentabilidade ambiental

O parque tecnológico da Tagusvalley recebeu nesta quinta-feira, dia 27 de Março, o Fórum Green Days Médio Tejo 2025. A iniciativa marcou o início da promoção da sustentabilidade empresarial na região do Médio Tejo, num compromisso conjunto entre diversas entidades, instituições e empresas parceiras. Ao longo de todo o dia, o fórum contou com a participação de cerca de 200 pessoas, entre autarcas e empresários.

Composto por quatro painéis, divididos entre a manhã e a tarde, foram abordados temas como a implementação dos modelos de Governaça ESG, a inclusão social e o desenvolvimento comunitário, o desenvolvimento de energias renováveis no Médio Tejo e a economia circular e boas práticas de governança empresarial. A conferência reforçou a importância de um compromisso empresarial contínuo com a sustentabilidade, sublinhando a necessidade de uma acção colectiva e coordenada para enfrentar os desafios globais a nível local.

Opresidente da CIM Médio Tejo, Manuel Valamatos, destacou a importância de todos assumirem este compromisso para com o ambiente e para com a sustentabilidade, também como forma de atracção de novos investimentos nas energias renováveis e de novas dinâmicas de fixação de pessoas, capazes de promover desenvolvimento e valorização do território. “Hoje é um dia que marca o nosso calendário colectivo nas matérias que dizem respeito às questões da sustentabilidade desta região e queremos, em conjunto, encontrar as melhores estratégias da valorização e crescimento económico, sempre a par das questões ambientais”, declarou.