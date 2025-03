Tasquinhas de Rio Maior prometem animação e a melhor gastronomia durante 10 dias

A Feira das Tasquinhas de Rio Maior abre portas a 28 de Março e promete, durante 10 dias, dar a conhecer os saberes e sabores da culinária regional aos cerca de 100 mil visitantes que habitualmente se deslocam ao Pavilhão Multiusos de Rio Maior. Duas dezenas de tasquinhas típicas, decoradas de forma rústica e alusiva à história de cada freguesia, são geridas por quase um milhar de voluntários, que assumem durante todo o certame os papéis de cozinheiros, ajudantes de cozinha e empregados de mesa e balcão, apresentando cada uma os pratos mais apetecidos da sua terra. Do ensopado de borrego às favas com entrecosto, passando pelas enguias fritas ou em ensopado, a chanfana, a feijoada de caracoletas ou o sempre tão apetecido bacalhau assado, há gastronomia para todos os gostos. Recorde-se que esta é a 39ª edição da Feira das Tasquinhas de Rio Maior.

Às tasquinhas juntam-se ainda, e mais uma vez, a Filarmónica Marialva, da cidade irmã Cantanhede, com o seu famoso Leitão à Bairrada e duas tasquinhas com os tradicionais enchidos, queijos e outras iguarias, a já habitual Tasquinha do Sabugueiro – Enchido Serrano e a riomaiorense Mercearia 41. Os visitantes podem ainda provar a doçaria e os licores tradicionais da região, que tal como no ano passado se apresentam numa renovada e aumentada tenda exterior, recebendo igualmente a exposição de artesanato e de actividades económicas, contando este ano com cerca de 120 espaços de exposição. Novidade este ano é também a existência de um palco com música ao vivo no espaço Doçaria e Licores.

A animação do certame será novamente garantida pelas tradicionais bandinhas. Na edição deste ano a Nave do Piso 1 volta a estar reservada para o espaço Tasquinhas Fun Park, uma área de diversão com um conjunto de divertimentos para todas as idades. “A Feira das Tasquinhas é por excelência uma forma de reencontro com o passado, onde o convívio, o calor humano, a gastronomia local, a doçaria e os nossos vinhos são alguns dos ingredientes que a compõem e que pode esperar encontrar”, refere em comunicado o município.