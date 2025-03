Encontro Ibérico do Azeite reuniu produtores em Abrantes para impulsionar produção

O Encontro Ibérico do Azeite decorreu em Abrantes e mobilizou vários produtores e olivicultores no debate com vista a aumentar a produção de azeite e responder aos desafios da actualidade. O presidente do município de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, que marcou presença na sessão de abertura, assim como Vasco Estrela, vice-presidente da CCDR Centro, realça que o azeite é “um produto de excelência, muito relevante” na economia, pelo que se pretende dar importância ao sector com o retomar do Encontro Ibérico do Azeite e “reforçar este posicionamento em futuras edições, quer a nível nacional, quer internacionalmente”.

João Nuno Alcaravela, da Associação de Agricultores de Abrantes, entidade que integra a organização do evento, explicou à Lusa que o mercado do azeite está em crescendo, com o aumento da procura a levar à expansão das áreas de olival em Abrantes e no país, em detrimento de outras culturas, e o grande desafio é responder a uma oportunidade de desenvolvimento e afirmação do sector, aumentando a produção, mantendo padrões de qualidade elevados, sendo a partilha de experiências e de conhecimento fundamental para responder aos desafios da actualidade, disse.

No âmbito do Encontro, onde participaram produtores de ambos os lados da fronteira, realizou-se um simpósio técnico onde foram apresentadas as novidades da fileira a vários níveis, como o tecnológico e o legislativo, visões estratégicas sobre a internacionalização do sector agroalimentar, ou ainda o futuro da fileira, com a nova Política Agrícola Comum (PAC). No simpósio, que decorreu na Escola Profissional de Desenvolvimento Rural, em Mouriscas, foram ainda debatidas questões ligadas ao olival e ao azeite, como ajudas anuais e de investimento ao sector, como tornar as variedades portugueses economicamente rentáveis, alterações climáticas, controlo e contaminantes do azeite, e o papel da ASAE na fiscalização do mercado do azeite. O certame incluiu ainda o denominado Fórum do Azeite, no mercado municipal.