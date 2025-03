Feira de Velharias em Benavente quer trazer mais vida à vila aos fins-de-semana

O Parque 25 de Abril, em Benavente, ganhou uma nova vida aos terceiros sábados do mês com a Feira de Velharias. O evento atrai vários vendedores e visitantes, que mesmo com condições climatéricas adversas não deixam de marcar presença. Alberto Martinho foi o grande impulsionador do evento. Vive no concelho de Benavente há 23 anos, mas durante toda a vida teve o gosto por vender antiguidades em feiras. Há pouco mais de um ano dirigiu-se à Junta de Freguesia de Benavente e propôs a sua ideia, que foi aceite pelo executivo. O próprio vai fazendo a promoção do evento da melhor forma que pode, com panfletos e sinais de indicação para a feira junto à Estrada Nacional 118. “É importante para Benavente ter mais vida aos fins-de-semana”, admite, reconhecendo que a vila carece de maior oferta na restauração, como uma atracção para mais visitantes. Um dos seus artigos mais fascinantes é, em referência ao concelho para onde se mudou em 2002, um brasão de Benavente feito em madeira. “Encontrei isto numa feira da ladra. Claro que tive de comprar, mas não sem conseguir um pequeno desconto antes”, afirma com um sorriso. Reformado, diz que pretende dedicar mais tempo a este passatempo e mudar os produtos que vende para objectos e materiais de escritório antigos.

A feira atrai sobretudo vendedores de fora do concelho, que se sentiram atraídos pela tranquilidade e segurança da vila. Foi o caso de Manuel e Belarmina Almeida, ambos de Alverca do Ribatejo. O casal vende uma panóplia de relíquias e materiais, participando há cerca de meio ano na feira, mas com experiência noutras andanças. A tranquilidade e segurança que Benavente lhes transmitiu através desta iniciativa fê-los tomar a decisão de se mudarem para a vila em breve. “Aqui as coisas são mais calmas, existe um ambiente diferente e fomos sempre bem recebidos pela organização e pelas pessoas”, admitem.

Natural de Vila Franca de Xira, Fernanda Leitão vende na sua banca uma variedade de produtos, desde electrodomésticos até às porcelanas e decorações. Considera que a feira de Benavente ainda não tem o movimento que merece e relembra o exemplo da sua terra, que carinhosamente chama de “casa”, onde é realizada uma iniciativa semelhante durante a Festa do Colete Encarnado. O marido ajuda-a a carregar todo o material, no entanto, ambos vendem em bancas diferentes. “Amigos, amigos, negócios à parte”, afirma em jeito de brincadeira.

A feira também já atraiu outro tipo de expositores, que olham para o evento como uma forma de admirar e adquirir velharias. É o caso de Conceição Marques, que trabalha no mercado de antiguidades há 17 anos e vem propositadamente de Óbidos todos os terceiros sábados do mês para vender, mas acima de tudo também para comprar. A vendedora não poupa elogios à organização do evento e admite até que devia ser requerido um preço a cada vendedor pela sua participação mensal.

Junta faz balanço positivo

Inês Correia, presidente da Junta de Freguesia de Benavente, faz um balanço positivo do primeiro ano da iniciativa e destaca a quantidade de pessoas que adere à feira para exposição e venda. “Acreditamos que a organização tem sido feita correctamente pelo número de pessoas que conseguimos fidelizar à feira”, afirma a O MIRANTE. Inês Correia explica que a inscrição é feita mensalmente e confirmada dias antes da realização de cada evento, sendo posteriormente adquirida uma creditação com a identificação de cada vendedor e disponibilizada a entrada de carros no parque para a montagem das respectivas bancas. A Feira de Velharias em Benavente acontece todos os terceiros sábados de cada mês entre as 08h00 e as 17h00.