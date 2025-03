Ótica de São Domingos - Galerias Pingo Doce em Santarém também tem consultas

A Ótica de São Domingos Galerias Pingo Doce em Santarém abriu em Outubro 2024 tendo actualmente dois colaboradores com anos de experiência - Andreia Matos e Floriano Santos.

O sócio gerente, Manuel Falcão, farmacêutico com muitos anos de trabalho na indústria farmacêutica e actualmente com diversas actividades na área do turismo e do automóvel, fundou a óptica alicerçando-a na sua experiência comercial em vários mercados. Tal experiência permitiu à ótica estabelecer parcerias com diversas entidades de Santarém e a nível nacional como Medicare, AdvanceCare, entre outras.

Segundo Manuel Falcão, a gestão da Ótica de São Domingos “baseia-se essencialmente num complexo conceito de aquisição de produtos de elevada qualidade por um valor muito competitivo permitindo manter um serviço de excelência a um preço acessível para o consumidor final, sobretudo através de pacotes promocionais que, além de economicamente mais acessíveis, facilitam a escolha das armações e lentes”.

A Ótica de São Domingos Galerias Pingo Doce em Santarém abre todos os dias, com excepção dos domingos, tendo disponível para os seus clientes armações de inúmeras marcas como RayBan, Tommy Hilfiger, Carrera, Carolina Herrera, Lanidor, Quebramar, Pierre Cardin, entre outras assim como lentes Zeiss, Essilor e Prats, lentes de contacto, armações para crianças e de desporto. Em breve também irá criar o canal de distribuição online.

Presta igualmente serviços de Consultas de Optometria, Contactologia, Medição da Tensão Ocular e Declarações para Carta de Condução e outras entidades por marcação em loja ou por telefone.

Existe um projecto, ainda em fase de estudo, que permitirá que a óptica cresça e consolide a sua presença em Santarém prevendo-se a criação de mais 10 postos de trabalho.

A Ótica de São Domingos Galerias Pingo Doce tem 200 lugares de estacionamento sem parquímetro, com uma localização premium para os utentes da CUF e do Hospital de Santarém e numa das principais entradas da cidade.