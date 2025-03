Smiledog tem cães terapeutas e profissionais qualificados para ajudar crianças e adultos

A empresa Smiledog foi criada no ano 2000 por Nuno Santos, após o mesmo e a sua cadela Syrah terem frequentado uma pós-graduação em Intervenções Assistidas com Cães e Burros, tendo como objectivo promover o bem-estar humano através da interacção com cães devidamente educados para o efeito. O conceito assenta na cinoterapia (terapia assistida por cães) e no desenvolvimento emocional e social de crianças e adultos.

Os principais serviços da Smiledog, que tem sede em Santarém, incluem Intervenções Assistidas com Cães em escolas para crianças com necessidades especiais.

“Só neste ano lectivo realizámos mais de 750 sessões terapêuticas em 16 instituições de ensino, espalhadas por quatro agrupamentos escolares: D. Afonso Henriques, Vale de Aveiras, Porto de Mós e Escolas de Cister; Palestras e workshops em diversas instituições. No mês de Abril, vamos iniciar uma formação em Intervenções Assistidas com Cães.”, refere.

Com a abertura do seu Centro de Desenvolvimento, em Fevereiro, a Smiledog expandiu a oferta para incluir Cinoterapia, Psicomotricidade, Psicologia, Pedopsiquiatria, Nutrição e actividades socioeducativas com cães terapeutas. Nuno Santos acrescenta que a disponibilização de Terapia da Fala foi adiada devido à escassez de profissionais naquela área.

“O Centro de Desenvolvimento é um espaço inclusivo pensado especialmente para crianças com necessidades especiais. Estudos científicos demonstram que a interacção com cães reduz o stress e a ansiedade, melhora a concentração e reforça a auto-estima. O nosso Centro permite que elas cresçam, aprendam e se sintam seguras, tanto durante o período escolar como nas férias. E as férias escolares podem ser um desafio para muitas famílias, uma vez que os ATL convencionais não têm ofertas adaptadas a crianças com necessidades educativas especiais.”, sublinha.

Os serviços mais procurados da Smiledog são as Terapias Assistidas com Cães para crianças com necessidades especiais, nomeadamente portadores de autismo, défice de atenção, dificuldades de aprendizagem e mutismo selectivo.

A equipa da Smiledog é composta por seis profissionais qualificados, incluindo psicólogos, psicomotricistas, nutricionistas, técnicos de terapia assistida por animais, médicos e formadores. A paixão e dedicação, tanto dos profissionais como dos cães envolvidos, a empatia e o compromisso a par da base científica e rigor profissional, garantem práticas seguras e eficazes. O maior desafio da empresa é o reconhecimento formal da Terapia Assistida por Cães como um método terapêutico essencial.

A Smiledog integra também um protocolo tripartido com a Câmara Municipal de Santarém e o CROAS (Centro de Recolha Oficial de Animais de Santarém), que promove a adopção responsável, com formação de tutores e cães adoptados.

"Não estamos apenas a educar cães, mas também a criar oportunidades para que eles se tornem agentes de mudança na vida de quem mais precisa. O nosso compromisso é continuar a crescer, inovar e espalhar sorrisos, sempre com o coração e as patinhas no caminho certo", menciona Nuno Santos.