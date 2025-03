Empresas do Distrito de Santarém com crescimento contínuo de facturação

Segundo a Iberinform, as empresas do Distrito de Santarém, a maioria das quais micro-empresas (86%) estão num ciclo de crescimento há três anos consecutivos, sendo a percentagem de vendas para o mercado interno, de 70%.

Na informação divulgada, é referido que o distrito tem um panorama empresarial diversificado, abrangendo 21 concelhos, onde estão sediadas, aproximadamente 4% das empresas portuguesas que reportam as suas contas.

A distribuição das empresas varia significativamente entre os municípios: Santarém destaca-se com 16% do total, seguido por Ourém com 13%, Benavente com 8%, Tomar e Torres Novas com 7% cada, e Abrantes com 6%. Os restantes 15 concelhos representam 43% do tecido empresarial.

Verificou-se, ainda, que, em Santarém, foi registada uma variação em alta no número de insolvências, com 15% a mais, ao mesmo passo que, nas constituições, foi registado um decréscimo de 3% face ao período anterior.

A diversidade no sector de actividade das empresas é destacada, sendo que 40% operam na área dos serviços, a maior fatia, contribuindo com menos de 10% do total de facturação das empresas do distrito. O sector industrial, que apenas representa 8% do total de empresas, é o sector que mais contribui para o volume de negócios.

Os sectores classificados como “Outros” englobam 30% das empresas sendo responsáveis por mais de 40% do volume de negócios total, destacando a relevância dos sectores menos tradicionais na economia local. No que diz respeito à antiguidade das empresas, verifica-se que aquelas constituídas nos últimos cinco anos representam 30% do total, mas apenas 5% do volume de negócios.

As empresas com mais de 25 anos representam 20% do total, mas são responsáveis por 53% do volume de negócios do distrito, sendo claro que as empresas mais antigas desempenham um papel crucial na economia local.

A Iberinform é uma filial da Crédito y Caución, uma das principais operadoras globais de seguros de crédito com presença directa em mais de 50 países.