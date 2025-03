FeedInov leva conhecimentos sobre pecuária e biodiversidade às escolas

O FeedInov CoLAB, com o apoio do Município de Santarém, vai levar conhecimento sobre pecuária, sustentabilidade, economia circular ou biodiversidade a 1.080 alunos do pré-escolar e do 1.º ciclo, do concelho de Santarém, com o apoio do município.

O laboratório, com sede em Vale de Santarém, especializado em investigação e inovação na nutrição e alimentação animal, tem previstas 51 acções educativas, distribuídas por escolas de várias freguesias do concelho de Santarém, abordando temas como a alimentação animal, biodiversidade, a viagem do ovo, o aparelho digestivo dos animais, a alimentação de cães e gatos, ou o ciclo de vida dos animais.

Com financiamento da Agência Nacional de Inovação (ANI) e integrado no programa Missão Interface do PRR, o FeedInov investiga e desenvolve soluções diversas tendo como principais objectivos contribuir para a descarbonização do sector pecuário, reduzir a dependência de matérias-primas importadas, valorizar co-produtos agro-industriais, promovendo uma economia mais circular.

Actuando como ponte entre a academia, a indústria e os produtores, o FeedInov está envolvido em projectos nacionais e internacionais que exploram, por exemplo, soluções de dietas mais eficientes para os animais, novas fontes de proteína, tecnologias inovadoras para optimizar a nutrição animal e reduzir emissões, entre outros.

No último ano lectivo, o programa “FeedInov Vai à Escola” chegou a 738 alunos em 19 escolas do município de Santarém e o projecto foi oficialmente incluído na Carta Educativa do concelho.