Já abriu o novo supermercado Mercadona em Santa Iria de Azóia

A Mercadona, empresa de supermercados, abriu na quinta-feira, 20 de Março, o seu supermercado de Santa Iria de Azóia, na Rua D. Afonso Albuquerque, n.º 100. Tratou-se da primeira das dez aberturas que a empresa tem previstas para este ano.

Para além do serviço à população, a nova loja gerou cerca de 90 postos de trabalho, estáveis e de qualidade, contribuindo para a criação de emprego. Na abertura esteve o Presidente da Câmara Municipal de Loures, Ricardo Leão, acompanhado do executivo municipal.

Ana Carreto, directora de Relações Externas Distrito de Lisboa e Associações de Consumidores, sublinhou o desejo da Mercadona em continuar a trabalhar para oferecer diariamente aos chefes (nome que a empresa dá aos clientes) um sortido de produtos diferenciadores, com a máxima qualidade.

O supermercado, que gera cerca de 20% da energia através de um conjunto de 416 painéis solares, possui uma área de vendas de 1.900 m2 e dispõe de 209 lugares de estacionamento, incluindo dois destinados ao carregamento de veículos eléctricos e uma zona de estacionamento para trotinetes e bicicletas.

Todos os supermercados Mercadona são compostos por Talho, Peixaria, Charcutaria, com presunto cortado à faca, Pastelaria e Padaria, Frutas e Legumes, onde se encontra também uma máquina de sumo de laranja espremido na hora, Perfumaria, Cuidado do Lar e Animais de Estimação.

Além disso existe também a Garrafeira, com uma vasta selecção de vinhos portugueses, e o Pronto a Comer, com opção de self-service, com pratos tradicionais, como o arroz de pato, para consumir na loja ou em casa.