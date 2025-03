Investimento de milhões em Ourém em zona industrial e no centro de saúde

A Câmara Municipal de Ourém vai ampliar a Zona Industrial de Caxarias, num investimento de cerca de 2,1 milhões de euros, cujo concurso já foi publicado em Diário da República. “É um investimento na sequência daquele que fizemos na Freixianda, de procurar ter maiores e mais condições para que as nossas empresas aqui se possam fixar”, afirmou à Lusa o presidente do município, Luís Albuquerque. Segundo o autarca existe uma área empresarial já em Caxarias e pretende-se que seja ampliada com mais 19 lotes, atendendo à capacidade de o concelho ter e atrair empresas.

Com este projecto, que chega à freguesia de Urqueira, a infraestrutura passa a designar-se Área de Acolhimento Empresarial de Caxarias-Urqueira. O autarca explicou que a aquisição dos terrenos para ampliar esta infraestrutura custou meio milhão de euros. “Temos uma candidatura no âmbito do PT 2030, mas que não está aprovada ainda. Estamos a aguardar se terá ou não verba disponível para isso, mas é suposto que possa vir a ter”, adiantou, a propósito do financiamento dos trabalhos. De acordo com o concurso público, o prazo de execução da empreitada é de 365 dias, com o autarca a desejar que a obra comece ainda este ano.

A ampliação da zona industrial inclui a regularização e alargamento de arruamentos, passeios, áreas de estacionamento e zonas arborizadas, de forma a melhorar a funcionalidade e o enquadramento paisagístico da área. O município destaca ainda a criação de cerca de 100 lugares de estacionamento para veículos ligeiros e sete para pesados, contemplando espaços dedicados a carregamento eléctrico.

Novidades sobre o Centro de Saúde

Foi também publicado o concurso para a ampliação e requalificação do Centro de Saúde de Ourém, com um preço base na ordem dos 2,8 milhões de euros e um prazo de execução de 14 meses, neste caso com financiamento total do Plano de Recuperação e Resiliência. “É uma obra importante. É requalificar e ampliar um centro de saúde que já tem mais de 30 anos, que foi feito com as necessidades que havia na altura e que hoje são totalmente diferentes”, declarou o presidente da câmara. De acordo com o autarca, o edifício precisa de ser “requalificado, remodelado e também, aproveitando o espaço existente, ampliar, deixando a possibilidade de criar mais algumas valências”, acrescentou Luís Albuquerque, acreditando que o espaço terá mais qualidade para profissionais e utentes. Esta obra deve estar concluída em Junho de 2026.