Ribapor trabalha para unidades industriais de todos os ramos

Os clientes da Ribapor - Equipamentos de Metalomecânica Lda, com sede em Arruda dos Vinhos, são muito diversificados. A empresa trabalha com indústrias cimenteiras, papeleiras, minas, ferrovias, siderurgias, em todo o país, fornecendo peças que fabrica ou que melhora, de acordo com as necessidades dos clientes. Tem secções de serralharia mecânica, construção soldada, fresagem e torneamento.

O sócio-gerente, José Luís Carvalho, natural de São Quintinho, Sobral de Monte Agraço, actualmente com 68 anos, tem uma vida profissional longa, sempre ligada ao sector.

Começou a trabalhar aos 14 anos como aprendiz de torneiro mecânico, uma profissão que, na altura tinha muita saída, passou para outra empresa de metalomecânica onde evoluiu tecnicamente e também trabalhou na área comercial. A Ribapor surgiu em 1988, quando optou por trabalhar por conta própria.

Faz um balanço positivo da sua actividade. "Foram muitos anos de trabalho e, apesar de alguns momentos de dificuldades, sinto que criei uma coisa boa. Criei amizades, gerei postos de trabalho e posso dizer que estou feliz com isso", sublinha. Honestidade e o cumprimento da palavra dada aos clientes continuam a ser a base do trabalho da Ribapor.

A empresa tem actualmente 22 funcionários e funciona de segunda a sexta-feira das 8h00 às 12h30 e das 13h30 às 17h00.