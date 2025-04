Torreshopping assinala 20 anos em Torres Novas

O Torreshopping em Torres Novas assinala esta quarta-feira, 2 de Abril, 20 anos desde que abriu as suas portas pela primeira vez à comunidade de Torres Novas e a toda a região do Médio Tejo. O centro comercial, gerido pela Widerporperty, consolidou-se como um ponto de referência para compras, lazer e convívio na região.

Desde a sua inauguração, Torreshopping tem sido um motor de dinamismo local, proporcionando um espaço diversificado de comércio, serviços e entretenimento para milhares de visitantes ao longo dos anos, refere a empresa. E acrescenta que este aniversário representa não só a celebração de um espaço comercial, mas também de uma “ligação forte e duradoura com a comunidade que o acolheu”.

“Estamos extremamente gratos e honrados pela confiança e apoio de toda a comunidade”, afirma Joaquina Romão, directora do centro comercial, que agradece a preferência da comunidade do Médio Tejo ao longo destes 20 anos. A directora reafirma ainda o compromisso em continuar a promover um espaço relevante e acolhedor para todos". Ao longo destas duas décadas, o Torreshopping contribuiu para o desenvolvimento económico local, gerando emprego e apoiando o tecido empresarial da região.

O Torreshopping foi inaugurado em 2005, conta com 51 lojas e é um centro comercial de referência na cidade de Torres Novas, com uma ampla gama de lojas de moda, tecnologia, restauração e serviços, adaptado para responder às necessidades e preferências dos clientes locais.